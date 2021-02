Liensberger ist die Hoffnungsträgerin in der Problemdisziplin

Bei Weltmeisterin Katharina Liensberger hielt sich die Enttäuschung über die verpasste Medaille noch am ehesten in Grenzen. Die 23-Jährige hatte getan, was in ihrer Macht steht und all ihre Duelle gewonnen. Und das nach einer für sie äußerst unruhigen Nacht. „Viel geschlafen habe ich nicht“, gestand Liensberger. Zu viel ging ihr nach dem größten Erfolg in ihrer Karriere durch den Kopf. Zu aufgewühlt war sie angesichts der vielen Eindrücke, die am Dienstag auf sie einprasselten. „Es waren so viele Emotionen da. Es wird einige Zeit dauern, bis ich das verarbeiten kann.“

Andererseits wartet schon heute mit dem Riesentorlauf der nächste Einsatz. Und auch da ist die Weltmeisterin neben Stephanie Brunner die größte heimische Hoffnung. Wenngleich eine Medaille in der Problemdisziplin des ÖSV – auch die Herren sind im Riesentorlauf nur Außenseiter – eine Sensation wäre. „Aber ich weiß, was ich kann und was möglich ist.“

Davon ist auch der österreichische Chefcoach Christian Mitter überzeugt. Ihn hat Liensbergers WM-Titel keineswegs überrascht. „Ich habe ihr das absolut zugetraut“, erklärt der Steirer und verweist auf die Podestplätze der Vorarlbergerin in diesem Winter in ihrer Paradedisziplin, dem Slalom. „Sie trainiert zielstrebig, sie ist mental gut drauf. Ich habe den Eindruck, sie ist irgendwie auf einer Mission.“