WM-Kolumne "Snow-How": Orangensaft zum Runterladen

Apropos schwedischer Winter: Der Schneefall rund um München und Stockholm sorgte bei WM-Teams, Funktionären, Fans und Journalisten für einigen Unmut. Die Schweizer Speed-Herren mussten am Sonntag in Zürich wieder aus dem Flugzeug steigen, und wer es in die schwedische Hauptstadt geschafft hat, saß eben dort fest. Der Grazer Kollege S. erwischte noch den letzten Flieger nach Östersund und erreichte Åre am Montagmorgen gegen halb drei .

Da kamen andere erst auf die Idee, doch den Zug zu nehmen, unter ihnen auch die französischen Abfahrer, die erst am Montagmittag ihren Arbeitsplatz erreichten. Nicht gerade die ideale Vorbereitung für ihren WM-Super-G am Mittwoch, zumal beileibe nicht alle ihr Gepäck hatten. Aber gut, man hätte ja auch – siehe das Snow-How vom Montag – das Auto nehmen können. So, wie es Ihr WM-KURIER auch schon vor zwölf Jahren getan hat.stefan.sigwarth