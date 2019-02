WM-Abfahrt: Vonn veredelt Abschied, ÖSV-Damen ohne Medaille

Lindsey Vonn hat das letzte Rennen ihrer Karriere mit einer Medaille beendet. Die 34-Jährige fuhr bei der verkürzten WM-Abfahrt der Damen in Aare auf das Podest, holte Bronze. Der Sieg ging an Titelverteidigerin Ilka Stuhec, die sich in 1:01,74 Minuten durchsetzte. Auf Rang zwei fand sich die Schweizerin Corinne Suter wieder.