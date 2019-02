Walchhofer: „Die Popularität ist extrem gestiegen“

KURIER: Wenn Ihnen 2003 jemand gesagt hätte, dass Sie 16 Jahre später immer noch der letzte österreichische Abfahrtsweltmeister sind, dann … Michael Walchhofer: Dann hätte ich das nicht für möglich gehalten. Schon gar nicht damals zu der Zeit, da haben wir praktisch alles gewonnen und die Abfahrt über Jahre auch richtig dominiert. Insofern wäre es schon wieder einmal an der Zeit, dass wir den WM-Titel holen.

Warum ist dem ÖSV dieser Abfahrtstitel so wichtig?

Das liegt in der Tradition und Natur dieser Disziplin. Die Abfahrt an sich ist schon ein Spektakel, das ist ein ständiger Grenzgang, viel mehr noch als in anderen Disziplinen. Das macht es zu etwas Besonderem, gerade in einem Land, das nach wie vor so skisportverrückt ist.

Es ist ja gerne von der Königsdisziplin die Rede. Haben Sie sich damals als König gefühlt?

Ich bin ja schon von Haus aus nicht der Typ, der so etwas braucht, aber man kann schon in Versuchung kommen, sich als König zu fühlen. Du änderst dich als Abfahrtsweltmeister jetzt vielleicht nicht selbst, aber dein Umfeld tut es. Bei mir sind die Popularität und der Bekanntheitsgrad durch den WM-Titel extrem gestiegen. Das zeigt einfach, welchen Stellenwert eine Goldmedaille in der Abfahrt bei uns hat.