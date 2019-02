Siebenhofer wünscht sich eine Zukunft für die Kombination

Ramona Siebenhofer ist prinzipiell eine Befürworterin der Alpinen Kombination. "Ich bin immer mit Spaß und Freude dabei", sagte die Steirerin vor der Damen-Kombi der WM in Aare am Freitag (11.00/16.15 Uhr). Sie übte aber Kritik an der Art und Weise, wie der Internationale Skiverband (FIS) mit dem Bewerb umgeht. "Man muss, denke ich, einfach diese Formate überdenken", betonte sie.

Die beiden WM-Events könnten das letzte Aufflackern der Kombination sein. Schon seit längerem gibt es Bestrebungen, sie durch einen Einzel-Parallelbewerb zu ersetzen. Noch in diesem Jahr soll, entweder noch in Aare oder beim FIS-Kongress im Frühling, die Entscheidung fallen. Das wäre im Sinn von Siebenhofer, wenngleich sie auch aus Eigennutz für die Beibehaltung der Kombination plädiert. "Mir ist die Kombi lieber als der Parallelbewerb, weil beim Parallelbewerb werde ich wahrscheinlich nicht teilnehmen", erklärte sie.