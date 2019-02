Prominente Einkehrschwünge: Für zwei Große ist nach Åre Schluss

Es hatte sich ja schon im Herbst angekündigt, dass nach dieser WM-Saison einige ganz Große des alpinen Skirennlaufs in die Pension wechseln, nun aber geht es doch schneller als von Lindsey Vonn und Aksel Lund Svindal erhofft. Es geht einfach nicht mehr, die Körper, speziell die Knie des 36-jährigen Norwegers und der 34-jährigen Amerikanerin sind den Belastungen ihres Berufs nicht mehr gewachsen. Vonn und Svindal werden in Åre ein letztes Mal zu sehen sein – dann ist Schluss.

Für Aksel Lund Svindal bietet sich die Gelegenheit, einen Kreis zu schließen. Denn vor zwölf Jahren ist bei der letzten WM in Schweden sein Stern so richtig aufgegangen: Gold in Abfahrt und Riesenslalom, wenig später gewann der sympathische Hüne auch noch erstmals den Gesamtweltcup, dazu die Disziplinwertungen in Riesenslalom und Kombination.

„Der Sport wird ihn sehr vermissen“, sagt Vincent Kriechmayr. Für den Oberösterreicher stehen die Chancen, dass sich der Olympiasieger in der Abfahrt von 2018 mit einem Coup verabschiedet, gar nicht schlecht. Denn Svindal hatte die – letztlich abgesagten – Rennen in Garmisch-Partenkirchen von seinem Fahrplan gestrichen und bereitet sich in Ruhe auf sein großes Finale vor. Kriechmayr: „Da können wir uns auf einiges gefasst machen.“