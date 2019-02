Lindsey Vonn: Nach der Ski-WM ist endgültig Schluss

Nach dem Auf und Ab der letzten Tage seit dem Comeback-Versuch ist die Entscheidung nun gefallen: Lindsey Vonn wird ihre Karriere nach der Ski-Weltmeisterschaft in Åre beenden. "Mein Körper schreit mich an, ich möge aufhören, und es ist Zeit für mich, ihm zuzuhören", schreibt die US-Amerikanerin auf ihrer Facebook-Seite.

"Zurücktreten ist es nicht, was mich stört", heißt es weiter. "Aufhören, ohne mein Ziel zu erreichen, das wird mich für immer beschäftigen. Aber ich kann auf 82 Weltcupsiege, 20 Kristallkugeln, drei Olympia-Medaillen, sieben WM-Medaillen zurückblicken und sagen, dass ich etwas erreicht habe, was keine andere Frau je erreicht hat. Also bitte, lasst meine Geschichte eine Geschichte von Comebacks sein, von Siegen und Verletzungen, aber erzählt sie nicht als eine Geschichte von Scheitern und unerreichten Zielen."