Marco Schwarz und die Kombination: Topfavorit wider Willen

Marco Schwarz hat sich vor dem WM-Bewerb in der Kombination (ab 11 Uhr im Liveticker auf kurier.at) wirklich viel Mühe gegeben, um den anderen die Favoritenrolle in die Skischuhe zu schieben. Er lobte den Teamkollegen Vincent Kriechmayr für seinen Slalomschwung und verwies auf die Lockerheit und das Selbstbewusstsein des zweifachen Medaillengewinners; er verwies auf die starken Franzosen rund um Alexis Pinturault, die diese Disziplin in den vergangenen Jahren dominiert haben; er erinnerte an die Bedingungen in Åre, die den Kreis der Medaillenkandidaten in seinen Augen noch größer machen.

Nur über sich selbst sprach Marco Schwarz auffallend zurückhaltend. Mehr als ein „ich fühle mich wohl“ und „ich bin in einer guten Verfassung“ war dem Kärntner nicht zu entlocken. Und das aus dem Mund jenes Mannes, der in der Kombination in diesem Winter eine hundertprozentige Siegquote vorweisen kann. Zugegeben, es wurde auch erst ein Bewerb ausgetragen, aber die Performance bei seinem Sieg in Wengen war dermaßen beeindruckend, dass man Schwarz eigentlich in den Rang des Topfavoriten heben muss.