KURIER-WM-Prognosen: Österreich holt vier Mal Gold

Er hat wahrlich schon einiges mitgemacht, der KURIER-Computer. Beschimpft wurde Kollege Blechtrottel, seine Prognosen seien nicht einmal für die Fisch’ zu gebrauchen, es sei Zeit, ihn endlich ins Museum zu bringen. Und dennoch wurde er auch heuer wieder entstaubt, und nachdem wir ihn seit der WM 2017 von Diesel- auf Elektroantrieb umgerüstet haben, entfällt auch das leidige Vorglühen. Das ist gut so: Bei minus zwölf Grad, wie sie am Montag in Åre gemessen wurden, kann das nämlich einige Zeit dauern. Zeit, die wir angesichts der vielen Rennen und Termine nicht haben.

Als die ÖSV-Aufstellung am Sonntag um 11.15 Uhr eingetroffen ist, konnten wir also die letzten Zutaten, Namen und Zahlen in die Maschine eingeben, die Enter-Taste drücken – und dann begann das Warten aufs Ergebnis. Die bange Frage: Wird die Prognose ähnlich präzise ausfallen wie 2015 (zehn ÖSV-Medaillen vorhergesagt, neun wurden erreicht) und 2017 (8/9)?