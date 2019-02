Kjetil André Aamodt: „Hirscher muss 86 Rennen gewinnen“

- Das Phänomen Hirscher „Vor ein paar Jahren hat Henrik Kristoffersen angefangen, ihn im Slalom zu schlagen, und Alexis Pinturault im Riesentorlauf. Da habe ich gedacht, vielleicht hört es jetzt auf bei etwa 50 Siegen. Aber er hat sich noch einmal verbessert, und jetzt fährt er jeden in Grund und Boden. Das ist sehr beeindruckend. Nach seinen Olympia-Goldmedaillen habe ich zu ihm gesagt, das Einzige, was noch fehlt, ist ein Sieg in der Abfahrt. Und ich weiß, er könnte es schaffen. Aber er hat gesagt, er würde gern seine Knie behalten und mit seinen Kindern Fußball spielen. Das kann ich auch verstehen. Doch er braucht nicht viele Tage auf den langen Skiern, um zu zeigen, dass er auch Speed fahren kann.“

- Die Faszination Skisport „Das ist das Schöne am Skifahren: Du hast Beat Feuz, du hast Svindal, du hast Ramon Zenhäusern, du hast Albert Popow. Das ist der Grund, warum es kein Doping in dem Sport gibt, weil er so komplex ist. Du brauchst keine speziellen Gene, du musst nur in der Früh aufstehen und trainieren.“

- Die WM in Åre „Ich denke, es ist okay. Es waren zwar etwas kurze Abfahrten, aber trotzdem haben wieder die Besten gewonnen. Es waren die gleichen Zwei vorne wie letztes Jahr bei Olympia. Die Norweger waren ein bisschen down, vielleicht hatten sie etwas Glück, dass es eine Spur langsamer war, weil sie älter sind. Aber sie waren trotzdem ziemlich weit voraus, sie waren die zwei Besten im Speed in den letzten zehn Jahren. Dann kamen Vincent Kriechmayr, Beat Feuz und Dominik Paris. Es waren trotz allem die Besten vorne.“