Historische Pleite: Stimmung bei Speed-Damen "am Boden"

Fünf von sechs Weltcup-Abfahrten in dieser Saison hatten österreichische Siegerinnen, und stets stand mindestens eine aus dem ÖSV-Team auf dem Podest; zwei Podestplätze gab es in den fünf Super-Gs; und nun, nach den drei Speed-Rennen bei der WM in Åre, stehen die Österreicherinnen mit leeren Händen da. „Bei einem Großereignis zählt nur eins, zwei, drei“, sagte Tamara Tippler, „und dass ich jetzt das drittbeste Abfahrtsergebnis meiner Karriere habe, interessiert halt auch keinen.“

„Jetzt ist die Stimmung am Boden“, sagte die zweifache Saisonsiegerin Nicole Schmidhofer, die sich mit Tippler den neunten Rang teilte. „Wenigstens bin ich vom Podest so weit weg, dass es schon wieder wurscht ist. Aber dass wir wie schon in der Kombination eine Medaille um vier Hundertstelsekunden verpasst haben, das ist richtig bitter für uns als Mannschaft.“