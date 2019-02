Hirscher holt im WM-Riesenslalom trotz Erkrankung Silber

Henrik Kristoffersen hat sich für seinen ersten Saisonsieg den wohl besten Zeitpunkt ausgesucht. Der Norweger gewann am Freitag den Riesentorlauf bei den Ski-Weltmeisterschaften in Aare und holte damit seinen ersten WM-Titel. Marcel Hirscher eroberte mit 0,20 Sekunden Rückstand Silber - seine zehnte Medaille bei den alle zwei Jahre stattfindenden Titelkämpfen. Bronze ging an Alexis Pinturault.

"Es war an der Zeit, zumindest eine Medaille zu gewinnen", sagte Kristoffersen in einem kurzen Interview im Zielraum. "Wirklich großartig! Wir haben so hart gearbeitet, gemeinsam mit meinem Vater, das Team, alle haben verrückt viel Arbeit reingesteckt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Kristoffersens erster und bisher einziger Weltcup-Sieg im Riesentorlauf liegt fast vier Jahre zurück, beim Weltcup-Finale 2015 in Meribel gewann er vor dem Deutschen Fritz Dopfer. "Ich war so oft so nahe dran, aber heute war es ziemlich gut."