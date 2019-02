Herren-Super-G: Zwei heiße Eisen im Rennen um Gold

Mit dem Super-G starten am Mittwoch auch die Herren in die WM (12.30 Uhr, live ORF eins). Am Dienstag wirkte noch immer das schneebedingte Chaos an den Flughäfen von Stockholm und München nach – 250 fehlende Gepäckstücke der Teams von Frankreich, Deutschland, den USA und Italien sollten am Mittag per Lastwagen in Åre ankommen.

Wie groß das Vertrauen war, zeigte eine Nachricht des Organisationskomitees vom Vormittag. Nachdem das erste Abfahrtstraining gestrichen worden war, eben weil so viel Ausrüstung noch fehlte, teilte das OK mit: „Die Hangbefahrung findet von 13 bis 14 Uhr statt. Das muss aber noch bestätigt werden, wenn/falls der Lastwagen mit dem Gepäck ankommt.“

Die nächste Nachricht folgte um 11.38 Uhr: „Es wird zwei Hangbefahrungen geben, eine von 13 bis 13.45 Uhr für die Athleten mit Gepäck – und eine für jene, die auf den Lastwagen warten.“