Bronzener Lohn für den Vielfahrer Marco Schwarz

Bronze in der Kombination, Silber im Teambewerb, Bronze auch im abschließenden Slalom von Åre – für Marco Schwarz haben sich die zwei Wochen in Schweden voll und ganz bezahlt gemacht. „Es war eine tolle Weltmeisterschaft für mich“, sagte der 23-jährige Kärntner, der damit seinen Leistungssprung in diesem Winter unterstrich. Und auch am Ende der WM hatte er noch genug Luft und Energie für Großes.

„Ich bin hier jetzt zwei Wochen durchgefahren, das geht schon g’scheit eini“, gestand Schwarz. „Aber jetzt fahr’ ich hier mit drei Medaillen weg, es ist der Wahn.“ Nur gut, dass Lachen und Lächeln nicht besonders große Anforderungen an die Reserven stellen. Denn die wird er schon am Dienstagabend wieder brauchen, wenn die Schweden-Tour mit dem Weltcup-Parallelbewerb in Stockholm beschlossen wird.