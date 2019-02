Alpine Kombination: Medaillenbringer mit Ablaufdatum

In der Tat: Nach aktuellem Stand der Dinge droht die einst als Königsdisziplin des alpinen Skirennlaufs bezeichnete Disziplin zum Auslaufmodell zu werden. Die Herren hatten in diesem Winter immerhin schon eine ( Marco Schwarz siegte in Wengen), die Damen aber rätseln immer noch, was mit dem in Val d’Isère abgesagten Bewerb passiert.

„Es ist immer die Kombi, die als Erstes abgesagt wird“, sagt auch Ramona Siebenhofer. Die einstige Slalom- und nunmehrige Speedspezialistin aus Krakauebene in der Steiermark würde das Aus für „meine dritte Disziplin“ bedauern, denn schon jetzt ist das Weltcup-Programm aus Sicht der Raser „nicht fair verteilt, was die Chancen im Gesamtweltcup angeht“.

„Die Kombi ist mir lieber als die Parallelbewerbe“, sagt Siebenhofer, „vor allem gibt es da so viele Formate mit einem und mit zwei Läufen, mit Slalomstangen und Toren“, die Übersichtlichkeit gehe für die Zuschauer verloren. Freilich „sind in der Kombi in der momentanen Form auch die Slalom-Spezialisten im Vorteil“.