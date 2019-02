Abschiedsdrama: Sturzpilotin Lindsey Vonn fährt Abfahrt

Klar ist: Auch in ihrem letzten Rennen wird Lindsey Vonn noch einmal an ihre Grenze gehen – oder auch darüber hinaus. „Ich kann immer noch gewinnen, schreibt mich nicht ab“, warnt sie. Doch inzwischen ist auch dem schon sieben Mal operierten Superstar klar: „Abfahrt ist kein gesunder Sport. Aber ich stelle mich diesem Risiko.“

Einen schönen Abschied wünscht ihr ihre Thronfolgerin Mikaela Shiffrin, die wohl bald einmal Lindsey Vonns Rekorde eliminiert haben wird, wenn sie so weitermacht. „Dieser Sturz war am Rande der Katastrophe. Ich war so glücklich und erleichtert, dass sie wieder aufstehen konnte. Sie hat den Weg gebahnt für die nächste Generation. Wir alle haben ihr viel zu verdanken.“