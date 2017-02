Die alpine Kombination der Herren am Montag bei der Alpinski-WM in St. Moritz (10.00/13.00 Uhr) werden Titelverteidiger Marcel Hirscher, Romed Baumann, Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr und Marco Schwarz bestreiten. Das gab der ÖSV nach dem abschließenden Abfahrtstraining am Sonntag bekannt.

Zuschauen muss damit Frederic Berthold, der beim Weltcup in Wengen Dritter war.