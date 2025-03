Keine Kugel für den ÖSV: Die Tops und Flops des Ski-Winters

Die WM in Saalbach-Hinterglemm war in jeglicher Hinsicht ein Ski-Fest . Auch sportlich lief es für das österreichische Team mit sieben Medaillen besser als es die Leistungen im Weltcup erwarten hatten lassen.

Der ÖSV hat seine Hausaufgaben gemacht und seinen Athleten durch exklusive und intensive Trainingseinheiten auf der WM-Strecke einen echten Heimvorteil verschafft. Auffallend: Etliche österreichischen Athleten von Stephanie Venier (Gold im Super-G) über Vincent Kriechmayr und Mirjam Puchner (beide Silber in der Abfahrt) bis hin zu Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser erbrachten die besten Saisonleistungen beim Saisonhöhepunkt.

Die Schweizer feierten gleich 17 Saisonsiege , zwei Mal gab es im Weltcup sogar einen Dreifacherfolg zu bejubeln. Bei der WM gab es in der neuen Team-Kombi Gold, Silber und Bronze. Schwer vorstellbar, dass diesem Team so schnell jemand den Status als Skination Nummer 1 streitig machen kann.

Die Schweizer Herren dominierten diesen Winter wie einst die Österreicher zu ihren besten Zeiten. Im Sog von Superstar Marco Odermatt , der sich zum vierten Mal in Folge die große Kristallkugel sicherte, hat sich eine Mannschaft formiert, die sich fast schon beängstigend stark präsentiert.

Dem jungen Vorarlberger ist es zu verdanken, dass diese Saison ein halbwegs versöhnliches Ende nahm. Nach 40 sieglosen Rennen beendete Lukas Feurstein im Super-G in Sun Valley die Durststrecke der ÖSV-Herren und feierte seinen ersten Weltcuperfolg.

© IMAGN IMAGES via Reuters Connect / Christopher Creveling

10 Saisonsiege, zwei Kristallkugeln (Abfahrt, Riesentorlauf), WM-Gold im Riesentorlauf, dazu die große Kristallkugel - die Italienerin war die prägende Figur im Frauen-Weltcup . Mit 34 Jahren präsentierte sich Brignone so stark wie noch nie.

Felix Hacker schaffte es in der Abfahrt, Vincent Wieser und Andreas Ploier holten im Super-G zwei Startplätze. Dazu kommen Carmen Spielberger und Victoria Olivier (Abfahrt), Nina Astner (Riesentorlauf) und Simon Rueland (Slalom).

Auf der Nebenbühne im Europacup sicherten sich Österreicher gleich acht zusätzliche Startplätze für die kommende Weltcupsaison. Nadine Fest gewann die Gesamtwertung und dürfte somit in allen Disziplinen starten.

Mit der 21-jährigen Allrounderin hat Deutschland einen neuen Jungstar im Skisport . Emma Aicher feierte ihren ersten beiden Weltcupsiege und wird in den nächsten Jahren wohl in den Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup eingreifen.

Katharina Truppe feierte in Aare ihren ersten Weltcupsieg

Mit 29 Jahren gelang der Kärntnerin endlich der ersehnte erste Weltcupsieg. Truppe gewann den Slalom in Aare und begeisterte alle mit ihrem herzhaften Jubel.

Flops

Das ÖSV-Herren-Team

Natürlich wurde die Mannschaft vom Verletzungsteufel geplagt (Schwarz, Haaser, Kriechmayr, Feurstein), trotzdem wäre es zu einfach, die schwache Performance nur darauf zu schieben. Im Gesamtweltcup findet sich lediglich ein ÖSV-Athlet in den Top 20, und auch Vincent Kriechmayr landete als 12. in der Rubrik: unter ferner fuhren.

In der Abfahrt (kein Podestplatz, kein Österreicher im Abfahrtsweltcup in den Top Ten) blickt das ÖSV-Herrenteam auf die schlechteste Saison der Weltcupgeschichte zurück. Im Slalom war Österreich 2023/'24 noch die Top-Nation, in diesem Winter war irgendwie der Wurm drinnen.