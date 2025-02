Nina Ortlieb nach der 25. Operation: "Manche finden das schockierend"

Die Skifahrerin aus Vorarlberg will auf die Piste zurückkehren. Ihre schwere Verletzung sieht sie sogar als große Chance.

Nina Ortlieb will es noch einmal wissen

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Nina Ortlieb bleibt auch nach ihrer 25. Operation optimistisch und plant ihre Rückkehr.

Die jüngste Verletzung sieht sie als Chance, da sie die vollständige Heilung ihres Beins ermöglicht.

Trotz der Rückschläge bleibt sie entschlossen und motiviert, ihre Skikarriere fortzusetzen. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Wer die Leidensgeschichte von Nina Ortlieb kennt, dem stellt sich unweigerlich die Frage: Woher nimmt diese Frau nur all ihre Kraft und Zuversicht? Wie schafft sie es bloß, nicht völlig zu verzweifeln und die Freude am Skifahren zu verlieren? Jenem Sport, der ihr schon so viele Schmerzen zugefügt hat.

Nina Ortlieb hat gerade wieder einen längeren Krankenhausaufenthalt vor sich. Der Sturz in der Abfahrt von Garmisch, der auf den ersten Blick eigentlich harmlos ausgesehen hatte, war, wie man heute weiß, doch weit prekärer als befürchtet. Die Vorarlbergerin musste notoperiert werden, weil sich eine Metallplatte in ihrem Unterschenkel verbogen hatte, die ihr im Dezember 2023 nach einem Schien- und Wadenbeinbruch eingesetzt worden war. "Ich kann von Glück reden, dass sie nicht gebrochen ist. So sind die Weichteile, Nerven und Gefäße heil geblieben."

Ortlieb musste am 3. Februar eine weitere Operation über sich ergehen lassen, der letzte Eingriff erfolgt dann in zehn Tagen bei den Spezialisten im Unfallkrankenhaus Graz, die schon Abfahrer Max Franz und Rallye-Pilot Matthias Walkner bei ähnlichen Unterschenkelverletzungen erfolgreich behandelt hatten. "Die Ärzte sind sehr zuversichtlich, die Chance auf eine vollständige Heilung ist gut. Das ist nicht selbstverständlich bei so einer Verletzung", sagt Nina Ortlieb, die auch durch den jüngsten Rückschlag ihren Pragmatismus nicht verloren hat.

Auch die mittlerweile 25. Operation in ihrer Karriere kann den Tatendrang der 28-Jährigen nicht bremsen. Nina Ortlieb verschwendet keinen Gedanken an ein Karriereende, Aufgeben ist für die Stehauffrau aus Oberlech keine Option. "Ich weiß, das ist nicht nachvollziehbar, viele Leute werden das auch schockierend finden. Aber ich will wieder zurück."

OP als Chance Nina Ortlieb sieht die jüngste Verletzung sogar als große Chance. "Mein Alltag war zuletzt von Schmerzen geprägt, durch die OP kann das Bein vollständig heilen", erzählt die WM-Zweite von 2023 in der Abfahrt. Die Heim-WM verfolgt Nina Ortlieb via Fernsehen, ohne großen Groll und Wehmut. "Ja, die Heim-WM hat mich seit der letzten Verletzung angetrieben. Das motiviert mich zurückzukommen. Es motiviert mich, dass ich bis zur nächsten Saison wieder fahren kann."