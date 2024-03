Riesentorlauf in Hinterglemm: Brignone führt, Scheib Sechste

Federica Brignone liegt im letzten Ski-Weltcup-Riesentorlauf der Saison am Sonntag in Saalbach-Hinterglemm in Führung. Sie wahrte damit die Chance, Lara Gut-Behrami das Kristall für die Disziplinwertung noch abzuluchsen. Die Schweizerin war Achte, bei einem Sieg der Italienerin reicht ihr aber ein 15. Rang, um die Kugel mit heim zu nehmen. Beste Österreicherin war Julia Scheib als Sechste (+1,64 Sek.).