Ski-Superstar Shiffrin gehört zu 100 einflussreichsten Menschen

Das US-Magazin "Time" hat Ski-Superstar Mikaela Shiffrin zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten 2023 auserkoren. Die 28-Jährige taucht in der Kategorie "Pioniere" auf. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, was für eine Ehre es ist, auf der Time-Liste der 100 einflussreichsten Menschen zu stehen. Aber ich wäre nachlässig, wenn ich nicht jeden um mich herum würdigen würde, der dies möglich gemacht hat", schrieb Shiffrin auf Instagram.