Ski-Star Kilde traf den Herminator: "Habe mich wie ein Kind gefühlt"

Man möchte eigentlich meinen, dass Aleksander Aamodt Kilde nichts so leicht aus der Bahn wirft. Der norwegische Skistar ist ein Hüne von einem Mann, die Kraftkammer ist der Nebenwohnsitz des besten Abfahrers der Gegenwart.

Als Kilde dieser Tage in Altenmarkt am Rande des Atomic-Media-Day Bekanntschaft mit Hermann Maier machte, ging der Norweger vor der Ski-Legende in die Knie. "Ich habe mich wie ein Kind gefühlt."