Game Over für den Supermario

43, 32, 22, 23, 24, 25, 32, 19 – wer auf den Namen Stecher stoßen wollte, der musste in diesem Winter die Ergebnislisten von hinten studieren. Der Steirer war erst mit Verspätung und mit Trainingsrückstand in den Weltcup eingestiegen und hatte vor allem auf der Schanze seine liebe Not. "Ich weiß, ich habe mich nicht aufgedrängt, aber ich war gerade dabei, in Schwung zu kommen."

Tatsächlich hatte sich der Routinier zuletzt in Sapporo mit passablen Sprungergebnissen (9.bzw.21.) zurückgemeldet, in der Loipe aber wegen Materialproblemen stets viele Positionen eingebüßt.

Stecher hätte sich mehr Vertrauen gewünscht, wahrscheinlich hätte er sich auch mehr Vertrauen verdient. "Ich hätte dem Team sicher helfen können. Und ich bin überzeugt, dass ich in Falun gut ausgesehen hätte." Stecher war in der Vergangenheit schon öfter am Tag X in Hochform. 2013 etwa hatte er nur wenige Tage nach einer Knie-OP WM-Silber geholt.

Jetzt wird Mario Stecher das erste Mal seit 2003 wieder ein Großereignis verpassen. Wie’s jetzt mit ihm weitergeht? "Keine Ahnung." Die WM in Falun wäre sein letztes großes Karriereziel gewesen, die Lust auf eine weitere Saison im Weltcup hält sich in Grenzen. Sieht ganz danach aus, als würde einer der größten Nordischen Sportler seine Karriere beenden. Heimlich, still und leise.

Mario Stechers Karriere