Comeback in Neuseeland: Was Ski-Star Marcel Hirscher als Nächstes plant

Marcel Hirscher hat bereits die nächsten Comeback-Schritte geplant. In der kommenden Woche, am 24. Juli, will der mehrfache Ski-Olympiasieger und -Weltmeister in Zoetermeer in den Niederlanden auf einer Pressekonferenz Näheres verraten. Entsprechende Berichte diverser Medien bestätigte Hirschers Management am Mittwoch im Wesentlichen, die finalen Details seien noch zu klären.