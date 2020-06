Ski-Freeriden wird zum Spektakel

Freerider sind die Eroberer unter den Skifahrern. Sie fangen da an, wo andere die Skier längst abschnallen und die Bergrettung rufen würden. Einem Freerider ringen Mausefalle und Steilhang der Streif nur ein müdes Lächeln ab. "Pistenfahren ist zu wenig Action", meint Stefan Häusl, der nach dem Motto lebt: Gut Ding braucht Steile. Und wenn sich dabei auch noch irgendwo ein Sprung über eine 15-Meter-hohe Felswand ausgeht – noch besser.



Der Wildseeloder in Fieberbrunn passt da perfekt in das Beuteschema des Tiroler Profis. 2118 Meter hoch, 70 Grad Neigung, felsig, zerklüftet – kein Otto Normalskifahrer würde je auf die Idee kommen, die steile Flanke auf Skiern hinunterzufahren. Doch den Freeridern gibt dieser wilde Wildseeloder Berge, deshalb macht an diesem Wochenende auch wieder die World Tour in Fieberbrunn Station.