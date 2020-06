Hirscher kann Hermann Maier übertreffen

Hirscher kann sich am Samstag gleich zwei Kristallkugeln sichern. Die große, die dem Sieger des Gesamtweltcups überreicht wird. Und die kleine Kugel, die der Sieger in der Disziplinenwertung Riesenslalom bekommt. Priorität hat der Gesamtweltcup, in dem Aksel Svindal noch 19 Punkte vor Hirscher liegt. Und in dem auch noch der Franzose Alexis Pinturault (172 Punkte hinter Svindal) Mini-Chancen besitzt. Svindal hält, obwohl im Riesenslalom durchaus für einen Top-Ten-Rang infrage kommend, ein Ski-Wunder zu seinen Gunsten für ausgeschlossen. Wird Hirscher seiner Favoritenrolle gerecht, dann würde er ÖSV-Geschichte schreiben. Denn drei Mal in Serie Weltcupsieger werden, das ist nicht einmal Hermann Maier gelungen. Das haben bisher nur Gustav Thöni, Ingemar Stenmark und Phil Mahre geschafft. Vor vollmundigen Prognosen scheut Hirscher zurück: "Das Geschenk greift man auch erst zu Weihnachten an. Und nicht zwei Tage vorher."

Hirscher testete am Freitag noch akribisch Material. Servicemann Edi Unterberger glaubt, das optimale Setup für das Firnschnee-Derby gefunden zu haben. In der Riesenslalom-Wertung hat Hirscher 50 Punkte (so viel gibt’s für Platz vier) Vorsprung gegenüber Olympiasieger Ted Ligety. In der Slalom-Wertung, die Hirscher auch noch gewinnen kann, liegt der Salzburger fünf Punkte hinter Felix Neureuther. ÖSV-Chefcoach Mathias Berthold hofft, dass Hirscher den Gesamtweltcup schon im Riesentorlauf für sich entscheidet, umso mehr, da für Samstag ein Wetterumschwung prophezeit wird.