Österreich Dritter im Teambewerb

Zum ersten Mal seit WM-Gold 2013 in Schladming sind Österreichs alpine Skirennläufer wieder einmal in einem Teambewerb auf dem Podest gelandet. Das von Michaela Kirchgasser und Philipp Schörghofer angeführte ÖSV-Team setzte sich beim Weltcup-Finale in Lenzerheide im kleinen Finale gegen Italien durch. Der Sieg ging auch zur Freude der 4.000 Zuschauer an das Gastgeberteam, das die USA besiegte.

Nur sieben Nationen waren am Start, Österreich hatte als topgesetzte Mannschaft in Runde eins ein Freilos und verlor dann gegen die USA mit Slalom-Olympiasiegern Mikaela Shiffrin, ehe der Sieg gegen Italien folgte. Die gewonnenen Punkte werden zum Nationencup dazugerechnet.