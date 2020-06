Anna Fenninger gewinnt Gesamt-Weltcup

Gertrud Gabl, Annemarie Moser-Pröll, Petra Kronberger, Anita Wachter, Alexandra Meissnitzer, Renate Götschl, Michaela Dorfmeister, Nicole Hosp – Anna Fenninger! Als neunte Österreicherin holte sich die 24-Jährige den Gesamtweltcup, und die Adneterin beendete damit eine sieben Jahre lange Durststrecke seit dem letzten Erfolg in Rot-Weiß-Rot. Der zweite Platz im Super-G von Lenzerheide und die Verletzung von Maria Höfl-Riesch in der Abfahrt tags zuvor sorgten dafür, dass Fenninger in den verbliebenen beiden Bewerben nicht mehr eingeholt werden kann – und der zweite Platz sorgte dafür, dass Fenninger, die Olympiasiegerin im Super-G, zunächst einmal sprachlos war.

Also war es an Tina Maze, der entthronten Titelverteidigerin aus Slowenien, die Zeilen zu füllen. Das liest sich dann so: " Anna ist eine super Skifahrerin, sie hat viel Talent – und sie arbeitet gut." Lara Gut, die Schweizer Siegerin in Rennen und Disziplinweltcup, schloss sich an: "Wir kennen einander schon aus Europacup-Zeiten, und wenn ich Anna sehe, dann merke ich, dass ich einfach nur gut skifahren muss – dann kommt auch der Erfolg."

Die Gelobte fand dann auch wieder Worte: "Es war so cool, es ist mir so gut gegangen am Start, und ich bin endlich gefahren, was ich kann. Dass das für das große Ziel reichen kann, ist unglaublich." Olympia-Gold sei "für den Kopf extrem wichtig" gewesen, "das zählt zum Größten, was man als Sportler gewinnen kann. Seitdem hab’ ich keinen Druck mehr verspürt, denn meine Saison war ja schon perfekt."