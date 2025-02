Der ÖSV nimmt fünf Abfahrer zur WM nach Saalbach mit

Am Freitag war der Schnee der Spielverderber gewesen, am Samstag dann der Nebel – weil in Garmisch-Partenkirchen kein Trainingslauf durchgeführt, werden konnte, fällt auch die für heute angesetzte Herren-Abfahrt aus.

Auf das ÖSV-Aufgebot für die Heim-WM hat die Absage keinen Einfluss. Das österreichische Abfahrtsteam stand schon vorher fest, so viele Läufer gibt es nicht, die sich wirklich für einen Einsatz aufdrängen: In diesem Winter haben es nur Daniel Hemetsberger (4. in Kitzbühel) und Vincent Kriechmayr (5. in Beaver Creek) in die Top fünf geschafft – in früheren Glanzzeiten hätten solche Ergebnisse keinen Startplatz garantiert.