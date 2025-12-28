Weltcup-Slalom am Semmering: Liensberger nach 1. Lauf Dritte

Katharina Liensberger liegt nach dem ersten Durchgang im Slalom am Semmering auf Rang 3. Vor ihr liegen nur die Schweizerin Camille Rast (-0,34) und Lara Colturi (-0,25).

Eine gute Position fuhr auch die Kärntnerin Katharina Truppe ein. Mit 66 Hundertstel Rückstand liegt sie aktuell auf Rang 5, unmittelbar hinter der Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin. Liensberger, die im Vorjahr im zweiten Lauf noch auf Rang drei nach vorne fuhr, glaubt auch, dass diesmal noch was drinsteckt: „Ich habe noch Potenzial“, sagt die Vorarlbergerin.