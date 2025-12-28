Wintersport

Weltcup-Slalom am Semmering: Liensberger nach 1. Lauf Dritte

Katharina Liensberger
Nach dem Erfolg von Julia Scheib am Samstag im Riesentorlauf greifen heute Slalomspezialistinnen Liensberger und Truppe an.
Von Karoline Krause-Sandner
28.12.25, 15:04
Katharina Liensberger liegt nach dem ersten Durchgang im Slalom am Semmering auf Rang 3. 

Vor ihr liegen nur die Schweizerin Camille Rast (-0,34) und Lara Colturi (-0,25).

ÖSV-Star Julia Scheib: "Das war die wichtigste Lektion 2025"

Eine gute Position fuhr auch die Kärntnerin Katharina Truppe ein. Mit 66 Hundertstel Rückstand liegt sie aktuell auf Rang 5, unmittelbar hinter der Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin.

Liensberger, die im Vorjahr im zweiten Lauf noch auf Rang drei nach vorne fuhr, glaubt auch, dass diesmal noch was drinsteckt: „Ich habe noch Potenzial“, sagt die Vorarlbergerin. 

ÖSV-Sportchef Mario Stecher, warum gewinnen Österreicher wieder?

„Ich habe versucht zu attackieren“, sagte Truppe, die zugab: „Es war echt unruhig.“

Der zweite Durchgang findet um 17.45 Uhr (live ORF 1) im Flutlicht statt, das liegt Liensberger, Truppe freute sich ebenfalls, dass sie ausschlafen konnte. Die Piste wird unruhig werden, das wird wohl die größte Herausforderung. 

Ski Alpin
