Baby ist da! Weltmeisterin Stephanie Venier ist Mutter geworden

"Hallo Welt!" und ein kleines Herz. Mehr musste Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier nicht schreiben. Die Skiwelt wartete schon auf die Nachricht. Die Tirolerin hat kurz vor ihrem 32. Geburtstag ein Baby entbunden.

Österreichs Sportlerin des Jahres und der frühere Skirennläufer Christian Walder, die im Sommer geheiratet haben, sind Eltern geworden. Auch Waldner postete das Foto des Babys unterm Weihnachtsbaum.