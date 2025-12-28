Baby ist da! Weltmeisterin Stephanie Venier ist Mutter geworden
Im Februar gewann sie den WM-Super-G in Saalbach-Hinterglemm, nach der Saison 2024/25 beendete Venier die Karriere. Jetzt fängt ein neues Kapitel an.
"Hallo Welt!" und ein kleines Herz. Mehr musste Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier nicht schreiben. Die Skiwelt wartete schon auf die Nachricht. Die Tirolerin hat kurz vor ihrem 32. Geburtstag ein Baby entbunden.
Österreichs Sportlerin des Jahres und der frühere Skirennläufer Christian Walder, die im Sommer geheiratet haben, sind Eltern geworden. Auch Waldner postete das Foto des Babys unterm Weihnachtsbaum.
"Dieses Jahr haben unsere Herzen das allerschönste Geschenk erhalten", schrieben die Eltern unter dem Bild. Zahlreiche Gratulationen aus der Welt des (Ski)Sports finden sich unter dem Posting.
Kommentare