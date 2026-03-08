Wintersport

ÖSV-Ass Matt im Pech: 6 Hundertstelsekunden fehlten zum Sieg

Michael Matt wurde im Slalom von Kranjska Gora Vierter. Auf Sieger Atle Lie McGrath fehlten dem Tiroler nur 6 Hundertstelsekunden.
Christoph Geiler
08.03.2026, 13:29

Michael Matt war im Slalom von Kranjska Gora der beste Österreicher

Der Slalom in Kranjska Gora wurde zum Hundertstel-Krimi. Die ersten fünf Läufer waren nur durch 9 Hundertstelsekunden getrennt. 

Das Glück auf seiner Seite hatte Atle Lie McGrath, der Norweger, bei Olympia noch der tragische Held, gewann mit 1 Hundertstelsekunde Vorsprung auf Landsmann Henrik Kristoffersen.

Dritter wurde der Brasilianer Pinheiro Braathen mit einem Rückstand von 4 Hundertstelsekunden.

Atle Lie McGrath gewann den Slalom

Matt in Form

Michael Matt verpasste nur hauchdünn seinen zweiten Weltcupsieg in Kranjska Gora. Der erfahrene Tiroler machte im zweiten Durchgang etliche Positionen gut und beendete den Slalom als Vierter - für Matt war es das beste Resultat im Weltcup seit November 2023.

Auf Sieger McGrath fehlten Matt nur 6 Hundertstelsekunden.

Aufholjagd von Raschner

Dominik Raschner zeigte im zweiten Durchgang mit der Laufbestzeit auf und verbesserte sich damit noch vom 30. auf den siebenten Rang. Der Tiroler qualifizierte sich damit auf dem letzten Drücker noch für das Weltcup-Finale.

