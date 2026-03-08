ÖSV-Ass Matt im Pech: 6 Hundertstelsekunden fehlten zum Sieg

Der Slalom in Kranjska Gora wurde zum Hundertstel-Krimi. Die ersten fünf Läufer waren nur durch 9 Hundertstelsekunden getrennt.

Das Glück auf seiner Seite hatte Atle Lie McGrath, der Norweger, bei Olympia noch der tragische Held, gewann mit 1 Hundertstelsekunde Vorsprung auf Landsmann Henrik Kristoffersen.