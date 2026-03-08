Wintersport

Slalom in Kranjska Gora: Olympia-Pechvogel liegt in Führung

Fabio Gstrein liegt nach dem ersten Durchgang knapp hinter dem Podium an fünfter Stelle. Es führt der Norweger McGrath.
Christoph Geiler
08.03.2026, 10:04

Atle Lie McGrath fuhr im ersten Durchgang in Kranjska Gora Bestzeit

Bei den Olympischen Spielen war Atle Lie McGrath der tragische Held, als er nach Halbzeit-Führung auf dem Weg zur Goldmedaille einfädelte. Im Weltcup ist der Norweger drauf und dran, den großen Erfolg einzufahren.

McGrath führt nach dem ersten Durchgang des Slaloms von Kranjska Gora (Slowenien) und nimmt damit Kurs Richtung Slalom-Kugel.

Großer Frust: So ärgerte sich Halbzeit-Leader McGrath über sein Aus

Der 25-Jährige, dem nach seinem Olympia-Frust die Herzen der Skifans zugeflogen waren, verwies im ersten Lauf den Brasilianer Pinheiro Braathen und den Belgier Armand Marchant auf die Plätze.

Fabio Gstrein ist zur Halbzeit bester Österreicher

Gstrein in Form

In Abwesenheit von Kitzbühel-Sieger Manuel Feller liegt ein Österreicher auf Tuchfühlung zu den Podestplätzen. Fabio Gstrein ist zur Halbzeit Fünfter, auf das Stockerl fehlen dem Olympia-Zweiten aus dem Ötztal lediglich sieben Hundertstelsekunden.

Der Olympia-Zweite Gstrein: Ötzi lässt das Eis schmelzen
Nach Rückzug von Feller: Verliert das ÖSV-Skiteam seinen größten Star?

Michael Matt hat eine knappe Sekunde Rückstand auf Halbzeit-Leader McGrath. Marco Schwarz kommt im Slalom weiter nicht richtig in Fahrt und verlor 1,87 Sekunden.

Dominik Raschner verlor 2,41 Sekunden, Johannes Strolz kam nicht ins Ziel.

Kommentare