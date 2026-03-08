Slalom in Kranjska Gora: Olympia-Pechvogel liegt in Führung

Bei den Olympischen Spielen war Atle Lie McGrath der tragische Held, als er nach Halbzeit-Führung auf dem Weg zur Goldmedaille einfädelte. Im Weltcup ist der Norweger drauf und dran, den großen Erfolg einzufahren.

McGrath führt nach dem ersten Durchgang des Slaloms von Kranjska Gora (Slowenien) und nimmt damit Kurs Richtung Slalom-Kugel.