Slalom in Kranjska Gora: Olympia-Pechvogel liegt in Führung
Bei den Olympischen Spielen war Atle Lie McGrath der tragische Held, als er nach Halbzeit-Führung auf dem Weg zur Goldmedaille einfädelte. Im Weltcup ist der Norweger drauf und dran, den großen Erfolg einzufahren.
McGrath führt nach dem ersten Durchgang des Slaloms von Kranjska Gora (Slowenien) und nimmt damit Kurs Richtung Slalom-Kugel.
Der 25-Jährige, dem nach seinem Olympia-Frust die Herzen der Skifans zugeflogen waren, verwies im ersten Lauf den Brasilianer Pinheiro Braathen und den Belgier Armand Marchant auf die Plätze.
Gstrein in Form
In Abwesenheit von Kitzbühel-Sieger Manuel Feller liegt ein Österreicher auf Tuchfühlung zu den Podestplätzen. Fabio Gstrein ist zur Halbzeit Fünfter, auf das Stockerl fehlen dem Olympia-Zweiten aus dem Ötztal lediglich sieben Hundertstelsekunden.
Michael Matt hat eine knappe Sekunde Rückstand auf Halbzeit-Leader McGrath. Marco Schwarz kommt im Slalom weiter nicht richtig in Fahrt und verlor 1,87 Sekunden.
Dominik Raschner verlor 2,41 Sekunden, Johannes Strolz kam nicht ins Ziel.
