Warum der Slalom die neue Königsdisziplin im Skifahren ist

Wenn Manuel Feller sich Slalomläufe von früher ansieht, dann wundert er sich manchmal, wie er damals so schnell sein konnte. Der Slalomsport hat sich in den letzten Jahren dermaßen rasant weiterentwickelt, dass Siegesfahrten von einst heute nur mehr für die Rubrik „unter ferner fuhren“ reichen würden.

In der Saison 2023/’24 hatte Feller die kleine Kristallkugel für den Sieg im Slalomweltcup gewonnen und das Tempo vorgegeben: „Aber ich weiß nicht, ob man so heute noch Rennen gewinnt“, sinniert der Tiroler Routinier.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/Lehtikuva/RONI REKOMAA / RONI REKOMAA Marco Schwarz nimmt am Samstag den Slalom in Hochgurgl in Angriff.

Der Slalom befindet sich in jeglicher Hinsicht auf der Überholspur. Über Jahrzehnte galt die Abfahrt als alpine Königsdisziplin, während die Slalomläufer mitunter als Zickzackfahrer abgetan wurden.

Mittlerweile steht der Slalom für Spektakel, Spannung und eine internationale Leistungsdichte, wie es sie in keiner anderen Disziplin gibt. Davon kann man sich an diesem Wochenende wieder ein Bild machen, wenn die Männer (Samstag, 10.30/ 13.30) und die Frauen (Sonntag) in Hochgurgl über die steile Slalompiste flitzen.

Direkte Linie „Im Slalom hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan“, sagt Manuel Feller. Zu seinen Anfängen im Weltcup galt noch der Carvingschwung als Maß aller Dinge, „heute sucht jeder nur mehr die direkte Linie. Die Schwünge sind kürzer, man fährt noch mehr am Limit.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/ANNA SZILAGYI Manuel Feller gewann 2023 in Hochgurgl vor Marco Schwarz und Michael Matt

Wer da nicht mitmacht und zurückzieht, der steht zwangsläufig auf verlorenem Posten, denn es drängen Winter für Winter junge, unbekümmerte Slalomläufer nach. Beim ersten Saisonslalom in Levi raste der Finne Eduard Hallberg mit Startnummer 29 auf Rang drei.

So rasant Läufer im Rampenlicht auftauchen, so schnell verschwinden Slalomhelden in der Versenkung. Der Norweger Sebastian Foss-Solevag war 2021 Slalom-Weltmeister, nach dem letzten Winter beendete er die Karriere, nachdem er in der Startliste aus den Top 60 gerutscht war.