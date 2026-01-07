ÖSV-Frust in Madonna: "Das hat mit Slalomfahren nichts zu tun"

Österreichs Slalom-Herren wollen in diesem Winter einfach nicht richtig in Fahrt kommen. In den ersten vier Saisonrennen war ein sechster Platz das Highlight, auch beim Klassiker in Madonna liegen die Österreicher nach dem ersten Durchgang nicht im Spitzenfeld.

In den Top Ten findet sich jedenfalls kein ÖSV-Läufer. Was zumindest einen kleinen Funken Hoffnung für den zweiten Durchgang macht: Der Rückstand von Manuel Feller auf Halbzeit-Leader Eduard Hallberg (FIN) ist mit 0,75 Sekunden noch keine Welt und eröffnet dem Tiroler noch alle Möglichkeiten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/PIERRE TEYSSOT / PIERRE TEYSSOT Manuel Feller ist beim Slalom in Madonna nach dem ersten Lauf der beste Österreicher

Michael Matt verlor im ersten Lauf 84 Hundertstelsekunden auf den finnischen Überraschungs-Führenden. Johannes Strolz büßte 1,17 Sekunden ein.

Zerknirschter Schwarz Marco Schwarz kassierte auf dem Hang, auf dem er im Dezember 2023 seinen letzten Slalomsieg gefeiert hatte, einen Rückstand von über zwei Sekunden und verpasste den 2.Lauf. "Das hatte mit Slalomfahren nichts zu tun", ärgerte sich der Kärntner. Dominik Raschner fädelte ein und kam damit in den ersten fünf Saison-Rennen nur einmal in die Wertung. Auch Joshua Sturm landete auf dem Hosenboden.