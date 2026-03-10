Rücktritt mit 30: Das Mädchen von der Alm hat genug

Den größten Auftritt ihrer Karriere hatte Christina Ager als Teenager. Als die junge Tiroler Skiläuferin bei der Premiere der Youth Games 2012 in Innsbruck den Olympischen Eid sprechen sollte. Und Ager damals vor Weltpublikum ein lautes, aber umso sympathischeres "Scheiße" entfuhr, weil sie den Text vergessen hatte.

14 Jahre nach diesem denkwürdigen Versprecher hat Christina Ager, die sich auf ihrer Homepage "das Mädchen von der Alm" nennt, ihre Rennläufer-Karriere beendet. Nach exakt 100 Starts im Weltcup.

"Die letzten 13 Jahre im Spitzensport waren eine prägende Reise mit Höhen und Tiefen, auf die ich mit Dankbarkeit zurückblicke", sagt die 30-Jährige aus Söll.

4. mit Nummer 53 Das Debüt im Weltcup war verheißungsvoll verlaufen. 2013 fuhr Christina Ager im Slalom von Levi mit Startnummer 53 sensationell auf den vierten Rang. Doch in dieser Tonart sollte es nicht weitergehen. Ager wurde immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen.