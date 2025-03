Riesentorlauf in Kranjska Gora: Weltmeister Haaser in Lauerstellung

Raphael Haaser hat den Schwung aus der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm in den Weltcup mitgenommen. Nach seinem vierten Platz im Super-G in Crans Montana zeigte der Riesentorlauf-Weltmeister auch im Riesentorlauf in Kranjska Gora (SLO) auf.

Nach dem ersten Lauf liegt der Tiroler in Lauerstellung an der achten Position.