Wintersport

Eigener Kondi-Coach oder Rücktritt: ÖSV-Star Kriechmayr spricht Klartext

Vincent Kriechmayr knüpft an die Fortsetzung seiner Karriere Bedingungen. Der 34-Jährige wünscht sich Konditionstrainer Peter Meliessnig zurück.
Christoph Geiler
21.03.2026, 12:12

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Eigener Kondi-Coach oder Rücktritt: ÖSV-Star Kriechmayr spricht Klartext

Hört Vincent Kriechmayr auf oder setzt er seine Karriere fort? Das ist die wichtigste Frage im österreichischen Ski-Team nach diesem Olympia-Winter.

Wie sehr das ÖSV-Speedteam auf den 34-jährigen Oberösterreicher angewiesen ist, hat sich auch in dieser Saison wieder gezeigt: Ohne Kriechmayr ist Österreich in der Abfahrt ein Niemandsland.

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Klare Bedingung

Nach seinem dritten Platz in der letzten Saison-Abfahrt in Kvitfjell erklärte Vincent Kriechmayr seine Bedingungen für eine Fortsetzung der Karriere.

"Es hängt alles von einer Person ab", sagte der Routinier.

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Kondi-Coach von Vonn

Vincent Kriechmayr wünscht sich Peter Meliessnig zurück im Team. Jahrelang hatte der Doppelweltmeister von 2021 mit dem Salzburger Konditionstrainer zusammengearbeitet. "Er wurde im Skiverband nicht so wertgeschätzt", sagt Kriechmayr.

Vor zwei Jahren verließ Meliessnig den ÖSV und unterstützte Lindsey Vonn bei ihrem sensationellen Comeback.

In der Vergangenheit arbeitete Meliessnig auch mit Anna Veith zusammen, später dann auch mit Marcel Hirscher.

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Vincent Kriechmayr hat sich klar deklariert. Man darf davon ausgehen, dass der Österreichische Skiverband seinem Zugpferd den Wunsch nicht verweigert.

Im ohnehin schon aufgeblähten ÖSV-Apparat sollte ein Trainer mehr oder weniger nicht ins Gewicht fallen. 

Wie sagte doch gleich Vincent Kriechmayr im ORF-Interview: "Ich will 100 Prozent geben, ich brauche ihn."

Ski Alpin ÖSV
kurier.at, cg  | 

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