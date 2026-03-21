Eigener Kondi-Coach oder Rücktritt: ÖSV-Star Kriechmayr spricht Klartext

Hört Vincent Kriechmayr auf oder setzt er seine Karriere fort? Das ist die wichtigste Frage im österreichischen Ski-Team nach diesem Olympia-Winter. Wie sehr das ÖSV-Speedteam auf den 34-jährigen Oberösterreicher angewiesen ist, hat sich auch in dieser Saison wieder gezeigt: Ohne Kriechmayr ist Österreich in der Abfahrt ein Niemandsland.

Klare Bedingung Nach seinem dritten Platz in der letzten Saison-Abfahrt in Kvitfjell erklärte Vincent Kriechmayr seine Bedingungen für eine Fortsetzung der Karriere. "Es hängt alles von einer Person ab", sagte der Routinier.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE / OLIVIER CHASSIGNOLE Vincent Kriechmayr feierte seinen 20. Weltcupsieg, den 10. in der Abfahrt

Kondi-Coach von Vonn Vincent Kriechmayr wünscht sich Peter Meliessnig zurück im Team. Jahrelang hatte der Doppelweltmeister von 2021 mit dem Salzburger Konditionstrainer zusammengearbeitet. "Er wurde im Skiverband nicht so wertgeschätzt", sagt Kriechmayr. Vor zwei Jahren verließ Meliessnig den ÖSV und unterstützte Lindsey Vonn bei ihrem sensationellen Comeback. In der Vergangenheit arbeitete Meliessnig auch mit Anna Veith zusammen, später dann auch mit Marcel Hirscher.