Ski Alpin: Nächster Slalom, in dem die ÖSV-Frauen von hinten angreifen

Nach dem ersten Durchgang im Slalom von Kranjska Gora gibt es bei minus 5 Grad Celsius eine Doppelführung von Zrinka Ljutic und Wendy Holdener. Die Kroatin, im Slalom am Semmering ihren ersten Weltcupsieg feierte, und die Schweizerin, die im Interview zugab, schlecht geschlafen zu haben, liegen 0,32 Sekunden vor der Führenden im Slalom-Weltcup, Camille Rast.

Lara Colturi, die am Samstag im Riesentorlauf Zweite wurde, hatte mit der schwierigen Piste in Slowenien Probleme und zog 1,32 Sekunden Rückstand auf. Mit der Deutschen Lena Dürr schied eine der Siegesanwärterinnen schon in Lauf eins aus.