Nach dem Unterschenkelbruch: ÖSV-Star Ortlieb pfeift auf Amerika

Wenn Österreichs Abfahrerinnen in dieser Woche mit Sack und Pack ins Trainingscamp nach Nordamerika reisen, dann bleibt ein Platz im Flugzeug leer. Nina Ortlieb wird den weiten Trip nach Copper Mountain in Colorado nicht mitmachen. Ehe jetzt einige beim Pechvogel der Skination schon wieder das Schlimmste befürchten: Nein, Nina Ortlieb hat sich nicht schon wieder verletzt, vielmehr liegt dem Verzicht auf das Trainingscamp eine ganz nüchterne Abwägung aller Für und Wider zugrunde.

Zwei Unterschenkelbrüche in 13 Monaten „Es war keine leichte Entscheidung“, gibt Nina Ortlieb unumwunden zu, aber nachdem sie sich Ende Jänner zum zweiten Mal innerhalb von 13 Monaten den Unterschenkel gebrochen hatte, sind nun vor allem Vernunft und Geduld gefragt. „Deshalb haben wir uns gegen die Übersee-Reise entschieden.“ Nachsatz: „Rein körperlich könnte ich sicher mitfahren.“

Auch ihre Betreuer sind überzeugt, dass Ortlieb gerade angesichts der aktuell exzellenten Trainingsbedingungen in Österreich nicht nach Übersee reisen muss. „Hier habe ich mehr Individualität in der Trainingsplanung und auch keinen Zeitverlust durch die Reise“, weiß Ortlieb.