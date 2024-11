Klima-Wahnsinn Ski-Weltcup: Feller muss für ein Rennen nach Nordamerika

Fast 5.000 Kilometer Luftlinie hat der Ski-Weltcup mit den ersten drei Stationen der neuen Saison zurückgelegt. Nach dem traditionellen Auftakt in Sölden reiste der Tross ins finnische Levi und von dort wieder retour ins Tiroler Ötztal nach Gurgl. Nun stehen die Nordamerika-Rennen an, wodurch einige Ski-Asse früh in der Saison weitere Flugmeilen sammeln. Grotesk mutet es an, dass Riesentorläufer wie Manuel Feller für ein einziges Rennen über den großen Teich müssen.

Als wäre der Sonntag nicht schon schlecht genug verlaufen, war auch der Ausblick für Feller zunächst wenig erbaulich. Nach dem Riesentorlauf-Training in der Heimat gehe es „leider nach Amerika“, erinnerte Feller nach seinem Slalom-Einfädler in Gurgl. „Ein großer Aufwand für ein Rennen.“ Immerhin wisse er, dass er in Beaver Creek sehr schnell sein könne. „Es ist ein Hang, der mir liegt. Vielleicht ist der Riesentorlauf eine Abwechslung, die gut reinpasst.“