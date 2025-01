Verletzungsmisere beim ÖSV: Cheftrainer verpasst die Hahnenkammrennen

Und der Verletzungsteufel treibt längst auch schon bei den Trainern sein Unwesen. Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel werden ohne Cheftrainer Marko Pfeifer stattfinden.

Dem österreichischen Herren-Ski-Team bleibt in diesem Winter auch gar nichts erspart. Es vergeht praktisch keine Woche ohne Hiobsbotschaft . Inzwischen gleicht die Mannschaft einem halben Lazarett.

Der Kärntner musste sich in St.Johann einer akuten Gallen-Operation unterziehen und fällt für einige Tage aus. "Auch bei den Rennen nächste Woche in Schladming wird er nicht dabei sein", erklärte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl, der selbst gerade eine OP hinter sich hat.

Mandl trägt seinen Arm in einer Schleife, nachdem er sich bei einem Sturz in Gröden an der Schulter verletzt hatte.