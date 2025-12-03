Das Wetter spielt verrückt: 1.Saisonabfahrt bereits am Donnerstag

Schneefall, Nebel, dazu noch eine verkürzte Strecke - die Skistars hätten sich für ihre erste Saisonabfahrt wahrlich bessere Bedingungen verdient.

Die berühmt berüchtigte Birds-of-Prey-Piste zeigt heuer freilich ihre Krallen: Wegen der schlechten Wetterprognosen wurde die Herren-Abfahrt auf Donnerstag (19 Uhr, live ORF1) vorverlegt.