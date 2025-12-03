Das Wetter spielt verrückt: 1.Saisonabfahrt bereits am Donnerstag
Schneefall, Nebel, dazu noch eine verkürzte Strecke - die Skistars hätten sich für ihre erste Saisonabfahrt wahrlich bessere Bedingungen verdient.
Die berühmt berüchtigte Birds-of-Prey-Piste zeigt heuer freilich ihre Krallen: Wegen der schlechten Wetterprognosen wurde die Herren-Abfahrt auf Donnerstag (19 Uhr, live ORF1) vorverlegt.
Immerhin konnten bei widrigsten Bedingungen zwei Trainingsläufe durchgeführt werden. Die Aussagekraft der Testfahrten geht freilich gegen null: Denn keiner der Abfahrtsstars deckte im Nebel und Schneefall seine Karten auf.
Vincent Kriechmayr war im zweiten Training als Vierter der beste Österreicher. Aber auch der Doppelweltmeister von 2021 gab unumwunden zu, dass er teilweise mit angezogener Handbremse gefahren ist. Zugleich war Kriechmayr in einem Teilabschnitt klar der Schnellste.
0,27 Sekunden verlor Kriechmayr auf den Trainingsschnellsten, den Kanadier Cameron Alexander. Zweitbester Österreicher war Stefan Eichberger als Achter.
