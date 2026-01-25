Wintersport

Slalom in Kitzbühel: ÖSV-Star Manuel Feller jagt den Podestplatz

Manuel Feller ist nach dem ersten Durchgang Vierter
Manuel Feller liegt nach dem ersten Slalom-Durchgang in Kitzbühel auf Rang vier. Es führt der Schweizer Loic Meillard.
Von Christoph Geiler
25.01.26, 11:50

Sieben Slaloms wurden in diesem Winter bereits gefahren. Bislang gab es für das österreichische Slalom-Team noch keinen Podestplatz. Beim Klassiker auf dem Ganslernhang in Kitzbühel ist nach dem ersten Durchgang das Podium für Manuel Feller in Reichweite.

Der Tiroler Routinier liegt zur Halbzeit an vierter Stelle. Auf den führenden Schweizer Loic Meillard fehlen Manuel Feller 48 Hundertstelsekunden.

Zweitbester ÖSV-Läufer ist Johannes Strolz als Elfter, Marco Schwarz liegt auf Rang 17.

Olympische Winterspiele
