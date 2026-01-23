Wintersport

Hundertstel-Krimi am Hahnenkamm: Odermatt holt sich wieder den Super-G

Wieder top: Marco Odermatt
Der Weltcup-Leader aus der Schweiz gewann wie im Vorjahr den Super-G in Kitzbühel - mit drei Hundertstel Vorsprung auf Landsmann Franjo von Allmen. Stefan Babinsky landete ebenfalls auf dem Stockerl.
Von Christoph Geiler
23.01.26, 12:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nichts Neues beim Super-G am Hahnenkamm: Wie im Vorjahr siegte auch dieses Mal der Schweizer Superstar Marco Odermatt. Allerdings mit nur drei Hundertstel Vorsprung auf seinen Schweizer Landsmann Franjo von Allmen.  

Mythos Hahnenkammrennen: "Mit Tausenden anderen eine Gänsehaut"

Aber auch die Österreicher überzeugten: Der Steirer Stefan Babinsky bewies seine gute Form und hatte als Dritter am Ende 25 Hundertstel Rückstand auf Odermatt. Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser landete unmittelbar dahinter auf Rang vier. Eine absolute Topzeit verpasste Lukas Feurstein, der im Finish alle Chancen verspielte. 

ÖSV-Star Kriechmayr: "Das war im Nachhinein eine Schnapsidee"
Weltcup-Debüt auf der Streif: Ein Steirer bekommt seine Chance

Vincent Kriechmayr, der vor fünf Jahren WM-Gold einfuhr, hatte am Ende 44 Hundertstel Rückstand und mit der Spitze nichts zu tun. 

Gelegenheit zur Revanche

Der Oberösterreicher hat aber am Samstag (11.30 Uhr/live ORF 1) bei der traditionellen Hahnenkamm-Abfahrt die Chance auf die Revanche. "Wut habe ich sicher im Bauch, aber ob diese reichen wird...", fragt Kriechmayr. Im Vorjahr gab es einen Überraschungssieg des US-Mannes James Crawford, der im Super-G aber weit zurücklag. 

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports

Mehr zum Thema

Ski Alpin Hahnenkammrennen Olympische Winterspiele
kurier.at, cg  | 

Kommentare