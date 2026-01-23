Hundertstel-Krimi am Hahnenkamm: Odermatt holt sich wieder den Super-G

Nichts Neues beim Super-G am Hahnenkamm : Wie im Vorjahr siegte auch dieses Mal der Schweizer Superstar Marco Odermatt. Allerdings mit nur drei Hundertstel Vorsprung auf seinen Schweizer Landsmann Franjo von Allmen.

Aber auch die Österreicher überzeugten: Der Steirer Stefan Babinsky bewies seine gute Form und hatte als Dritter am Ende 25 Hundertstel Rückstand auf Odermatt. Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser landete unmittelbar dahinter auf Rang vier. Eine absolute Topzeit verpasste Lukas Feurstein , der im Finish alle Chancen verspielte.

Vincent Kriechmayr, der vor fünf Jahren WM-Gold einfuhr, hatte am Ende 44 Hundertstel Rückstand und mit der Spitze nichts zu tun.

Gelegenheit zur Revanche

Der Oberösterreicher hat aber am Samstag (11.30 Uhr/live ORF 1) bei der traditionellen Hahnenkamm-Abfahrt die Chance auf die Revanche. "Wut habe ich sicher im Bauch, aber ob diese reichen wird...", fragt Kriechmayr. Im Vorjahr gab es einen Überraschungssieg des US-Mannes James Crawford, der im Super-G aber weit zurücklag.