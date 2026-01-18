Super-G in Tarvis: Wieder kein Spitzenplatz in der ÖSV-Problemdisziplin

Der Super-G ist und bleibt die Problemzone im österreichischen Frauen-Team. In allen anderen Disziplinen haben die Österreicherinnen in diesem Winter schon Podestplätze eingefahren, in Abfahrt und im Riesentorlauf gab es sogar Siege. Nur im Super-G fahren die ÖSV-Läuferinnen bislang hinterher und können nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen.

In Tarvis (ITA) setzte es nun den nächsten Dämpfer für das ÖSV-Speedteam. Mit Mirjam Puchner (9.) schaffte es lediglich eine Österreicherin in die Top Ten. Damit warten die ÖSV-Frauen im Super-G in diesem Winter immer noch auf eine Platzierung unter den ersten fünf.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/MARCO BERTORELLO / MARCO BERTORELLO Die Deutsche Emma Aicher feierte ihren zweiten Saisonsieg

"Es geht nix weiter" Cornelia Hütter kam auch im Super-G nicht wirklich auf Touren und verlor fast eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit. "Es geht nix weiter. Ich bin froh, wenn ich von diesem Berg wegkomme", sagte die Steirerin, die schon in der Abfahrt als 18. enttäuscht hatte.