Wintersport

Frust bei ÖSV-Ass Hütter nach Tarvis-Abfahrt: "Mich zipft das an"

Cornelia Hütter war nach dem Auftritt in Tarvis enttäuscht
Zwei Sekunden Rückstand ohne Fehler. Bei Cornelia Hütter war der Ärger nach der Abfahrt in Tarvis groß.
Von Christoph Geiler
17.01.26, 12:21

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Es ist eine durch und durch seltsame Saison, die Cornelia Hütter gerade erlebt. In gewisser Weise ähnelt die Steirerin einer Wundertüte: Man weiß nie, was man von ihr bekommt.

Die Bandbreite reicht von einem Sieg (in der Abfahrt von Val d'Isere) bis hin zu unerklärlichen Ergebnissen im geschlagenen Feld.

Nach 30 Operationen: ÖSV-Star Ortlieb schrammt knapp am Podest vorbei

"Was ist los?"

In der Abfahrt von Tarvis (ITA) kam Cornelia Hütter am Samstag überhaupt nicht in Fahrt und verlor 2,06 Sekunden auf die italienische Premierensiegerin Nicol Delago.

"Ich hab' mir im Ziel gedacht: Was ist jetzt los?", sagte die 33-Jährige im ORF-Interview.

Cornelia Hütter kam in der Abfahrt von Tarvis nicht auf Touren

Cornelia Hütter kam in der Abfahrt von Tarvis nicht auf Touren

Denn während Hütters Fahrt war eigentlich kein Fehler zu erkennen. Vielmehr verlor die Steirerin bereits in der ersten Gleitpassage extrem viel Zeit. "Ich bin ratlos. Ich bin nicht weitergekommen", sagte Hütter. "Mich zipft das an."

Stefan Babinsky am Podest: Späte Genugtuung für einen Unterschätzten

Die Saisonbilanz von Cornelia Hütter fällt damit durchwachsen aus. Schon zuletzt beim Heimrennen in Zauchensee war die Österreicherin über Rang 20 nicht hinaus gekommen. 

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports

Mehr zum Thema

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

Kommentare