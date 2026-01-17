Nach 30 Operationen: ÖSV-Star Ortlieb schrammt knapp am Podest vorbei

Nina Ortlieb ist ein echtes Phänomen. Jede andere hätte die Rennski wahrscheinlich schon längst ins Eck gestellt und ihre Karriere beendet. 30 Operationen musste die 29-jährige Vorarlbergerin über sich ergehen lassen, es ist gerade einmal ein Jahr her, dass sich Ortlieb zum zweiten Mal den Unterschenkel brach.

Stehauffrau Trotzdem meldete sich die Stehauffrau aus Oberlech auch nach dem letzten Rückschlag zurück und klopfte nun im Weltcup sogar wieder ans Podest an.

Bei der Abfahrt in Tarvis (ITA) schrammte Nina Ortlieb am Samstag als Vierte nur um 16 Hundertstelsekunden am Podest vorbei. Die Leistung der Österreicherin kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: Denn die Sicht war alles andere als perfekt, trotzdem konnte sich die Vorarlbergerin bei ihrem Comeback überwinden und erreichte mit Rang 4 die beste Platzierung in diesem Winter.

Auf Siegerin Nicol Delago fehlten Ortlieb 42 Hundertstelsekunden. Die Speedspezialistin aus dem Grödnertal feierte im Alter von 30 Jahren ihren ersten Weltcupsieg und verwies Kira Weidle-Winkelmann (GER) und Lindsey Vonn (USA) auf die Plätze.