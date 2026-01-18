Slalom-Klassiker in Wengen: ÖSV-Läufer mit großem Rückstand

Die Österreicher landeten auf dem anspruchsvollen Kurs, den ÖSV-Trainer Martin Kroisleitner gesetzt hatte, und bei schwierigen Pistenverhältnissen im geschlagenen Feld .

Ein 5. Platz durch Manuel Feller in den ersten 6 Saisonrennen - das ist die ernüchternde Bilanz der österreichischen Slalom-Herren . Auch beim Klassiker in Wengen sieht es nach dem ersten Durchgang nicht nach einer Trendwende aus:

Manuel Feller schlug sich noch am Besten: Der Tiroler Routinier hat als Siebenter aber bereits mehr als eineinhalb Sekunden Rückstand .

In einem Rennen der großen Abstände liegt Atle Lie McGrath nach dem ersten Lauf in in Führung. Der Norweger, der schon im Vorjahr den Slalom-Klassiker in Wengen gewonnen hatte, verwies die zeitgleichen Loic Meillard (SUI) und Henrik Kristoffersen (NOR) um 40 Hundertstelsekunden auf Platz 2.

In Lauerstellung

Zweitbester Österreicher ist Michael Matt als Elfter (+1,88), Adrian Pertl (+1,99) schaffte es mit Startnummer 35 in die Top 15. Fabio Gstrein verlor zwei Sekunden auf die Bestzeit von Atle Lie McGrath. Johannes Strolz (+2,60) und Joshua Sturm (+2,65) schafften es ebenfalls noch in den 2.Durchgang. Dominik Raschner kam nicht ins Ziel.

Der zweite Lauf verspricht wegen der schlechten Pistenverhältnisse Spannung, denn Läufer, die den Durchgang früh in Angriff nehmen und von der besseren Piste profitieren, könnten das Klassement noch ordentlich durcheinanderwirbeln.