Riesenvorsprung in Sölden: ÖSV-Star Scheib greift nach dem Sieg
Die neue Weltcup-Saison begann mit einem österreichischen Paukenschlag. Beim Riesentorlauf in Sölden liegt Julia Scheib nach dem ersten Durchgang voran.
Und die Steirerin führt das Klassement nicht nur an, Julia Scheib fuhr der Konkurrenz regelrecht um die Ohren.
1,28 (!) Sekunden liegen zwischen der Steirerin und der zweitplatzierten US-Amerikanerin Paula Moltzan. Vor allem im anspruchsvollen Steilhang spielte Scheib ihre technische Klasse aus und fuhr in einer eigenen Liga.
"Es hat sich fast zu einfach angefühlt. Der Vorsprung hat mich überrascht", sagte Scheib, die eine lange Durststrecke beenden könnte. Seit 7.März 2016 (Eva-Maria Brem) warten die ÖSV-Frauen auf einen Sieg im Riesentorlauf.
Julia Scheib blieb nach dem fabelhaften Lauf zumindest äußerlich sehr gelassen. "Ich brauche noch einen zweiten Durchgang", sagte die 27-Jährige nüchtern.
